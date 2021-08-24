ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من الدول المُعلق القدوم منها، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات ذات العلاقة.

وكان السفير السعودي لدى لبنان وليد البخاري، أعلن في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن تعليمات صدرت برفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها للمقيمين الذين تلقوا جرعتي اللقاح قبل مغادرتهم.

في حين أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة عن قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى السعودية عبر تويتر.

وكانت وزارة الداخلية السعودية قد أعلنت في مايو الماضي، عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر السماح للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وأيرلندا وإيطاليا والبرتغال والمملكة المتحدة والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان بالدخول إلى المملكة.

كما أكد تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.

ويتبقى من قائمة الدول العشرين التي أعلنت وزارة الداخلية السعودية في فبراير الماضي تعليق السماح بدخولهم الدول التالية الأرجنتين وإندونيسيا وباكستان والبرازيل وتركيا وجنوب إفريقيا ولبنان ومصر والهند، وهم الدول التي ينطبق عليها القرار الأخير.