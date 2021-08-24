وارتبطت القضية بتكوين جماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية بمعرفة التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وتضمن الحكم معاقبة الإرهابي هشام أحمد عبد الرحمن بالسجن المؤبد، ومعاقبة الإرهابية فاطمة السيد جيد بالسجن المشدد 7 سنوات، ومعاقبة 4 إرهابيين آخرين هم "عبد الرحمن عبد العليم سعيد، ومحمد عبد الفتاح أحمد، ورمضان السيد شعبان، ورمضان السيد صالح" بالسجن لمدة 5 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهم أحمد ربيع رشاد.

وألزمت المحكمة جميع المتهمين بتلقي دورات إعادة تأهيل لمدة سنتين، كما أمرت بإدراجهم وتنظيم أحرار الشام الإرهابي الذي انضموا إليه على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وحل التنظيم ومقاره.