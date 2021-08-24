جاء ذلك خلال زيارة إلى موسكو، قام بها نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان التقى خلالها وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو.

وبحث الجانبان سُبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي، والسعي المشترك لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وأبرز التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

وقال الأمير خالد بن سلمان في تغريدة على حسابه على تويتر: "وقعت اليوم مع معالي نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول ألكسندر فومين اتفاقية بين المملكة وروسيا الاتحادية تهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين الصديقين."