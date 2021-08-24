وقالت مصادر إعلامية مصرية إن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وجه بإعادة أعضاء الجالية المصرية في أفغانستان عقب تصاعد الأحداث الأمنية هناك، وتم التنسيق مع الجهات المعنية بمطار كابل حيث توجهت طائرة عسكرية من القاهرة أعادت أعضاء الجالية المصرية.

وتولت القوات المسلحة المصرية مهمة تجهيز أعلى مستويات التأمين الطبي والتأمين الإداري لاستقبال العائدين.