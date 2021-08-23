وكشف عضو نقابة أصحاب محطات البنزين، جوج براكس، لموقع سكاي نيوز عربية، أن البنزين يشكل غالبية الحمولة، وأن إفراغ حمولة البواخر سيبدأ بمجرد حصولها على الإذن الرسمي، المتوقع مساء الاثنين.

وأكد براكس أن الشركات ستسلم المحروقات صباح غد الثلاثاء، متوقعا أن تتراجع الطوابير الطويلة في المحطات خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن البواخر تابعة لشركات خاصة فيما جرى استيراد الحمولة من دول في حوض البحر المتوسط، بحسب براكس.

وكانت المديرية العامة للنفط في لبنان أعلنت السبت أنه "تم التوافق باعتماد سعر صرف الدولار مقابل 8000 ليرة لبنانية لشراء المحروقات".