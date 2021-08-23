وأضافت المصادر أن السلطات المصرية أخطرت الجانب الفلسطيني في قطاع غزة بفترة التوقف وأسبابه .

يذكر أن السلطات المصرية تفتح معبر رفح البري طوال أيام الاسبوع ماعدا يومي الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية.

وتسمح القاهرة للمسافرين الفلسطينيين بالعبور في كلا الاتجاهين، إضافة إلى ذلك، تسمح بإدخال الجرحى والمرضى الفلسطينيين للعلاج بالمستشفيات المصرية، وكذلك تتيح المجال لمرور المساعدات الإنسانية والشاحنات التجارية لقطاع غزة عبر المعبر ذاته.