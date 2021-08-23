وكانت فرنسا أعربت على لسان بارلي، قبل عدة أيام، عن شكرها لدولة الإمارات على المساعدات التي قدمتها أثناء إجلاء الرعايا الفرنسييين من أفغانستان.

وقال الوزيران في البيان إنّه منذ 15 من أغسطس، وصل فرنسا عبر الإمارات "قرابة 100 مواطن فرنسي و40 مواطنا من دول شريكة وأكثر من ألف أفغاني" من الذين كانوا مهدّدين بسبب عملهم في منظمات غير حكومية ومؤسسات فرنسية، أو بسبب عملهم في مؤسسات المجتمع المدني، وفق "فرانس برس".

ووصلت طائرة سادسة تنقل 250 فرنسيا وأفغانيا مساء الأحد إلى باريس ثم طائرة سابعة ليل الأحد الاثنين مع 150 شخصا.