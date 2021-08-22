وقدم سانشيز خلال الاتصال بالغ شكره وتقديره للجهود الإنسانية التي بذلتها دولة الإمارات في تسهيل عمليات إجلاء المواطنين الإسبان من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء الدبلوماسيين ورعايا العديد من الدول الصديقة.

كما تطرق الشيخ محمد بن زايد ورئيس الحكومة الإسبانية خلال الاتصال إلى التطورات الإقليمية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد شكر بدوره دولة الإمارات، على جهودها المكثفة في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من أفغانستان.

وتلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اتصالا هاتفيا، مساء السبت، من الرئيس الأميركي جو بايدن، أعرب خلاله عن شكره وتقديره للدعم والتسهيلات التي قدمتها دولة الإمارات في عمليات إجلاء الدبلوماسيين والرعايا الأميركيين من أفغانستان، إضافة إلى مواطني الدول الصديقة بجانب الأفغان الذين يحملون تأشيرات هذه الدول.