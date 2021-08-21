وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أن اللقاء الذي حضره ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تناول "العلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون في المجالات كافة، خصوصا الاقتصادية منها، والفرص الاستثمارية المتاحة".

وأضافت أنه تطرق كذلك إلى "الأزمات التي تشهدها المنطقة، ومساعي التوصل إلى حلول سياسية لها".

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على مواصلة التنسيق والتشاور بين الإمارات والأردن، "حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية".