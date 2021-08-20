وأوضحت المديرية في بيان أن "حريقا اندلع داخل كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد في منطقة الجادرية"، مضيفة أن "فرق الدفاع المدني باشرت بعمليات إخماد النيران حاليا".

ولم يجر الكشف عن السبب الذي أدى إلى اندلاع الحريق في جامعة بغداد، وهي من أكبر الجامعات البلاد، حيث تعود نواتها الأولى إلى العقود الأولى من القرن الماضي.

ولم يتضح أيضا حجم الخسائر الذي لحق بالجامعة من جراء الحريق الذي اندلع، الجمعة، في الجامعة التي تعد من أعرق المؤسسات التعليمية بالبلاد.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري، اندلع حريق داخل الجامعة التكنولوجية في العاصمة العراقية، ثم تمكنت فرق إطفاء من السيطرة عليه.

وقبل أيام قليلة أيضا، كان حريق آخر قد اندلع في مخزن للمواد البلاستيكية بمنطقة الوزيرية، في العاصمة بغداد، وهو ما استنفر جهود عناصر الإطفاء الذين هرعوا إلى المكان حتى لا تمتد النيران إلى أماكن مجاورة.