وقال السفير باتريك مودي، خلال زيارته إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي: "اليوم أنا في زيارة إلى مطار دبي آل مكتوم، لإلقاء نظرة على عملياتنا الجارية، لمساعدة إجلاء المواطنين البريطانيين وأولئك الذين ساعدونا في أفغانستان، لننقلهم إلى المملكة المتحدة، ونحن نستعين بدبي كوقع آمن مؤقت لإجراء عملية نقلهم من كابل".

وأوضح أنه تم نقل 1600 شخص، ولا يزال يتم نقل المزيد، مضيفا: "استطعنا القيام بهذه العملية لأن لدينا فريقا رائعا من جميع أطراف حكومة المملكة المتحدة، الذين يديرون هذه العملية، كزملائنا العسكريين والمدنيين".

وتابع: "الأهم من ذلك كله، لم يكن هذا ممكنا لولا الفضل الكبير والمؤازرة الهائلة من مضيفينا الإماراتيين، الذين جعلوا هذا المطار متاحا لنا وقدموا لنا كامل أشكال الدعم، من أجل ضمان بدء هذه العملية وتفعيلها في أسرع وقت ممكن، وكان ذلك بالتعاون بين جميع وزاراتنا".

واستطرد: "يمثل هذا برهانا رائعا لنوعية الشراكة التي يحظى بها بلدينا في مواجهة مثل هذا الوضع الصعب في العالم اليوم. ويسعدني كذلك أن أمثل جزءا صغيرا لمساعدة زملائي في كابل، الذين يقومون بهذا العمل الرائع".