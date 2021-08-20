ونقلت "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "قام العدو الإسرائيلي مساء الخميس بعدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق ومحيط مدينة حمص".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها ويتم الآن تدقيق نتائج العدوان".

وبحسب مصادر محلية فقد هزت انفجارات عنيفة محيط العاصمة دمشق، تزامنا مع إطلاق مكثف للمضادات من جبل المانع واللواء 91 التابعين للفرقة الأولى، ومن مطار المزة العسكري وجبل قاسيون.

كما أوردت وكالة الأنباء اللبنانية تقارير عن تحليق للطيران الإسرائيلي على علو منخفض فوق صيدا وبيروت وكسروان ساحلا وجبلا.

وأفادت وسائل إعلام محلية لبنانية بأن الهجوم الإسرائيلي أوقف حركة الإقلاع لعدد من الطائرات المدنية في مطار رفيق الحريري في العاصمة بيروت.