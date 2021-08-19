وذكرت الوزارة في بيان لها في هذا الشأن أنه فى إطار دعمها المستمر والدائم وفق اعتبارات إنسانية فقد عملت دولة الإمارات إلى جانب شركائها الدوليين لدعم جهود الإغاثة الدولية في أفغانستان، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأكد سعادة سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية أن تركيز دولة الإمارات في الأيام الأخيرة ينصب على دعم الجهود التي تبذلها مجموعة من الدول والمنظمات غير الحكومية لإجلاء مسؤوليها وموظفيها بأمان بما في ذلك بعض المواطنين الأفغان وذلك عبر مطارات الدولة وإلى وجهاتهم النهائية.

و أشار سعادته إلى أن دولة الإمارات عضو ملتزم و ناشط في المجتمع الدولي وأنها تبذل جهودا دؤوبة لحماية وإغاثة المحتاجين.

وشدد سعادته على أن الدعم المستمر الذي تقدمه دولة الإمارات في هذا الشأن دليل على التزامها بتعزيز التعاون الدولي.

وقال سعادته في هذا الصدد :" انطلاقا من دعمنا الثابت للحلول السلمية والمتعددة الأطراف تعمل دولة الإمارات مع شركائها الدوليين لدفع الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الأفغاني في السلام والتنمية و الاستقرار".

ونوه سعادته إلى أن دولة الإمارات تتابع عن كثب التطورات في أفغانستان وتنضم إلى دعوة المجتمع الدولي الذي يطالب بحل سلمي يلبي آمال وتطلعات الشعب الأفغاني الشقيق.