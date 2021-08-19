جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها موريسون مع ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، وفق ما أوردت وكالة أنباء الإمارات "وام".

وخلال المكالمة الهاتفية، أعرب موريسون عن شكره وتقديره للدعم الذي قدمته دولة الإمارات لبلاده في عملية إجلاء الرعايا الأستراليين من أفغانستان، إضافة إلى إجلاء البعثات الدبلوماسية لعدد من الدول الأخرى.

وتبادل ولي عهد أبوظبي ورئيس وزراء أستراليا، خلال الاتصال، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.