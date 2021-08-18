وجاء في بيان مجلس الوزراء الكويتي، استئناف الكويت للرحلات الجوية مع مصر والهند وبنغلادش وباكستان وسريلانكا ونيبال.

وجاء قرار الكويت لاستئناف الرحلات مع مصر، بعد فترة توقف طويلة، زادت عن 6 أشهر، بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد استمع لشرح قدمه وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي مازال يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.