وكتب المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، عوفير جندلمان: "رئيس الوزراء بينيت التقى اليوم للمرة الأولى، وزير المخابرات المصري عباس كامل وتحدث معه عن الأبعاد السياسية والأمنية والاقتصادية للعلاقات الإسرائيلية المصرية. كما تم خلال اللقاء بحث ملف الوساطة المصرية بشأن الأوضاع الأمنية إزاء قطاع غزة".

ووجه كامل دعوة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لزيادة مصر بصورة رسمية، خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر أن يلتقي مدير المخابرات المصرية بوزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس.

وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر فلسطينية أن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، استقبل كامل في مقر المقاطعة بمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وهذه ثاني زيارة لرئيس المخابرات المصرية إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ مايو الماضي، حيث تضطلع القاهرة بمهمة ثبيت الهدنة بين تل أبيب وحركة حماس بعد حرب استمرت 11 يوما.