وقالت وزارة الآثار والسياحة المصرية، في بيان صحفي، إن الوحدة الأثرية بالتعاون مع إدارة الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، نجحت في ضبط 34 عملة أثرية، كانت بحوزة أحد الركاب، وذلك أثناء محاولة تهريبهم.

بيان وزارة السياحة

من جانبه أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، أنه فور تلقي مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة بلاغ من إدارة جمارك مبنى الركاب رقم 2، باشتباه أثرية العملات المعدنية، تم تشكيل لجنة من مركز الوحدات الأثرية بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الأثرية دينا محمود.

وتابع: "أكدت اللجنة أثرية العملات المضبوطة ومصادرتها لصالح وزارة السياحة والآثار، طبقا لحماية قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته".

وعن تاريخ العملات المضبوطة، قال رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمجلس الأعلى للآثار، حمدي همام، إن العملات ترجع إلى حقب تاريخية مختلفة، حيث ضمت دينار من العصر العباسي عليه كتابات بالخط الكوفي، و24 عملة معدنية دائرية الشكل من العصر العثماني وعصر السلطان حسين كامل.

بالإضافة إلى عملة ذهبية استخدمت في مصر عام 1255 و8 عملات معدنية ترجع لعهد الملك فؤاد الأول، منها عملة ذهبية عليها صورة للملك، وأخرى ترجع لعهد الملك فاروق.