وبحث الوزيران - خلال الاتصال - علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين الصديقين، خاصة فيما يتعلق بالمواضيع الدفاعية والعسكرية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تطويرها، بما يخدم مصالحهما، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وفي إطار تعاون البلدين، أثنت بارلي، على جهود دولة الإمارات، في المساعدة في إجلاء رعايا الجمهورية الفرنسية من أفغانستان، في ظل الأحوال الراهنة التي تمرّ بها.

وأكد البواردي، حرص دولة الإمارات واستعدادها الدائم، لتقديم كل أشكال الدعم، ومدّ يد العون للدول الشقيقة والصديقة، لدعم الجهود الدولية المشتركة بما يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة.