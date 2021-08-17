وقال الجيش اللبناني: "نتيجة الكشف على محطات المحروقات وعمليات الدهم التي أجرتها وحدات الجيش بتواريخ 14 و15 و16 أغسطس 2021، تمت مصادرة 4,392,725 ليترا من البنزين، و2,212,140 ليترا من المازوت".

وأُلزم أصحاب الكميات المضبوطة ببيع 4,349,865 ليترا من البنزين و1,671,737 ليترا من المازوت إلى بعض المستشفيات والأفران وشركة كهرباء زحله.

كما أمرهم بتوزيع 2,300 ليتر من البنزين و279,300 ليتر من المازوت مجانا على عدد من المواطنين والمؤسسات.

وأوضح كذلك أنه تمت مصادرة 40,560 ليترا من البنزين و261,103 ليترات من المازوت لصالح الجيش.