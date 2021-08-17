ومن بين رموز النظام السابق أيضا الذين شملتهم الدعاوى، والي الخرطوم الأسبق عبد الرحمن الخضر، ووزير التخطيط بولاية الخرطوم الأسبق عبد الباقي عبد الفضيل، ومسؤول الإيرادات بالقصر الجمهوري أحمد محمد علي حسن (الفشاشوية).

وتواجه زوجة عمر البشير، وداد بابكر، تهما تحت المادة (7) من قانون "مكافحة الثراء الحرام والمشبوه" لسنة 1989، تعديل 1996، تتعلق بتجاوزات وتملك أراض سكنية وعقارات.

كما يواجه بقية المتهمين، تهما بمخالفة قانون الثراء الحرام والمشبوه، والقانون الجنائي، وقوانين غسل الأموال، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تتعلق بفساد مالي وتجاوزات إبان توليهم مناصبهم في عهد النظام السابق.