وجرى تسليم الدعوة خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يوم الأحد، في قصر الشاطئ، علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية العراقي.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن الوزير العراقي نقل إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تحيات رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي.

وحمل الشيخ محمد بن زايد، وزيرَ المالية العراقي، تحياته إلى رئيس الوزراء العراقي وتمنياته أن يحقق الشعب العراقي الاستقرار والأمان والازدهار.

وبحث الشيخ محمد بن زايد ووزير المالية العراقي، خلال اللقاء العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.