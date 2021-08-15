وأوضحت الوزارة أن 82.31 في المئة من إجمالي سكان الإمارات، تلقوا جرعة أولى من لقاح كوفيد-19، في حين أن 72.92 في المئة تلقوا جرعتين.

وأعلنت الوزارة أيضا عن إجراء 218163 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وتم الكشف عن 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة بالإمارات 701776 حالة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك أعلنت الوزارة عن شفاء 1419 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 679760 حالة.