واستفاق اللبنانيون على مشهد مروع ذكرهم بمشهد تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020 في بلدة التليل، المحاذية لبلدة الكواشرة الحدودية مع سوريا.

ولا تزال ظروف وقوع الانفجار غير واضحة حتى الساعة، بانتظار نتائج التحقيقات، والاستماع الى إفادات المصابين الناجين ممن تجمعوا حول الخزان لتعبئة البنزين من المستودع المخفي تحت ورشة بناء، وقيل إنه بالقرب من الخزان المنفجر كانت هناك خزانات أخرى مخبأة، وهي تحت سلطة نائب المنطقة في التيار الوطني الحر أسعد درغام.

وكان أهالي منطقة عكار قد كشفوا عن الخزان بعد ظهر السبت، وحضرت قوة من الجيش في حينه لمعالجة الأمر.

وقال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إنه وبعد مغادرة قوة من الجيش المكان ليلا، حصل تدافع كبير من قبل أبناء المنطقة لتعبئة ما تبقى من البنزين في الخزان، بوجود عناصر من مخابرات الجيش اللبناني في المكان، ويعتقد أنهم أصيبوا بالانفجار.

وتضاربت المعلومات حول سبب الانفجار، فبينما قال شهود عيان لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن شابين من بلدة التليل هما أصحاب الخزان أحدهم يدعى جورج رشيد، وهو من عناصر التيار الوطني الحر، قدم ولاعة لأحد أبناء الجالية السورية الذي يعمل لديه والمقيم في البلدة لتهديد الموجودين إلا أن الولاعة سقطت منه أرضا، ما أثار غضب صاحب الخزان وأطلق النار من مسدسه الخاص على الخزان ولاذ بالفرار بواسطة مجموعة من الشبان قبل الانفجار بثوان قليلة.

وعندما دوى الانفجار طارت أشلاء الجثث في المكان المموه كموقع لمواد البناء لصاحبه المدعو جورج رشيد، ليكشف الأمر لاحقا أنه صار مستودعا لتخزين البنزين والمازوت بشكل غير قانوني.

مسرح الانفجار

وفي تصريح لموقع "سكاي نيوز عربية"، قال رئيس مجلس إدارة مستشفى خلف الحبتور في بلدة حرار في عكار، إن عددا من الجثث وجدت في المكان في ساعات الصباح الأولى، مضيفا: "هناك جثث متفحمة من الصعب التعرف على أصحابها".

ومن جانبه، قال مدير مستشفى السلام في مدينة طرابلس، غبريال سبع لموقع "سكاي نيوز عربية": "يصعب التعرف على الجثث المتفحمة والحروق التي أصيب بها الجرحى فهي من أقوى الدرجات، وقد توفي أكثر من جريح بعد وصوله إلى المستشفى، والجرحى لا يزالون يصلون المستشفى".

وطالب سبع المعنيين بضرورة تأمين العلاج المتخصص بالحروق، ومادة البنج للحاجة الملحة إليها.



وعلم موقع "سكاي نيوز عربية" أن الخزان المنفجر كان يحوي حوالي 60 ألف ليتر من مادة البنزين، ولا زالت هناك خزانات أخرى في جواره وعلى مقربة من مكان ورشة جورج رشيد.

رواية رئيس البلدية

وروى رئيس بلدية التليل العكارية جوزف منصور الذي كان في مكان الحادثة، التفاصيل التي شهدها قبل حصول مجزرة خزان البنزين نافيا ما يشاع عن إطلاق نار أدى إلى الانفجار، موضحا: "جرت مصادرة خزان البنزين عصر أمس السبت، وعند الثانية والنصف من فجر الأحد، تجمع عدد كبير من أهالي البلدة بالقرب من الخزان للحصول على البنزين، وحضرت قوة من الجيش وبدأت مفاوضات على أن يحصل اتفاق بتفريغ المادة المصادرة وتزويد الأهالي بها، وحصل تجمهر لعدد من الأشخاص، وحصل الانفجار بعد إشعال أحدهم ولاعته".

واستدعت الكارثة تدخلا عاجلا وطلب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن من "المستشفيات جميعها في عكار والشمال وصولا إلى بيروت استقبال جرحى التليل على نفقة الوزارة".

أصداء الكارثة

وناشد أهالي التليل وعكار المواطنين التبرع بالدم من الفئات كافة، وتجمع المئات منذ ساعات الصباح الأولى في محيط موقع الانفجار حيث ضرب الجيش طوقا أمنيا حول المكان.

واقتحم عدد من أبناء عكار الذين تجمّعوا صباحا موقع الانفجار، وعمدوا إلى رمي عناصر الجيش بالحجارة.

وليلا، شاركت القوى الأمنية والدفاع المدني والأهالي والصليب الأحمر في إجلاء القتلى والجرحى، كما توجهت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة من طرابلس إلى المكان للمساعدة في عمليات نقل الجرحى والمصابين.

موقف رئاسة الجمهورية

واعتبر رئيس الجمهورية ميشال عون، في بيان، أن "هذه المأساة التي حلّت بمنطقة عكار العزيزة أدمت قلوب جميع اللبنانيين الذين يقفون اليوم مع أبناء المنطقة في هذه المحنة التي ألمّت بهم".

وطلب "استنفار القوى والأجهزة الأمنية والصحية في المنطقة لمكافحة الحريق ونقل المصابين إلى المستشفيات وتقديم الإسعافات لهم على حساب وزارة الصحة"، كما طلب من "القضاء المختص إجراء التحقيقات اللازمة لكشف الملابسات التي أدت إلى وقوع الانفجار".