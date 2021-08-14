وتأتي تصريحات مدير المركز الطبي جوزيف عتيّق مع إعلان المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت في بيان، أنه يواجه كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري المحتمل، اعتبارا من صباح الاثنين نتيجة انقطاع الوقود، مما يعني الوفاة الفورية لعدد من المرضى.

وقال عتيق حول هذا الأمر لسكاي نيوز عربية: " شهدنا صباح السبت صعوبة في تأمين مادة المازوت الأساسية في توليد الكهرباء والتي تحل مكان التيار الكهربائي، الذي لا تؤمنه الدولة اللبنانية، فوجدنا أنفسنا في خطر لأن مخزوننا من المازوت يكفينا فقط لظهر يوم الاثنين المقبل، الأمر الذي دفعنا إلى توجيه نداء عاجل للحفاظ على أرواح المرضى".

وكشف عتيّق لسكاي نيوز عربية، بعد إطلاق النداء: "استطعنا تأمين كمية من المازوت تكفي لبعد ظهر الأربعاء، عن طريق اتصالات أجريت بين وزير الطاقة ومصرف لبنان ومستوردي المازوت، مما أدى إلى تأمين الكمية، علما بأن الوقود موجود بالفعل وبكميات كافية داخل البلد".

وأضاف عتيّق: " تسلمنا الكمية الإضافية ووعدنا بالتسليم يوميا، وإذا تأخر تزويدنا بالمازوت نكون قد دخلنا مرحلة الخطر الفعلي على مرضانا، علما بأن خزانات المستشفى تتسع لكمية 400 ألف لتر، والمستشفى يستهلك 50 ألف لتر يوميا، ومنذ قرابة شهر ونحن نستهلك المخزون إلى أن جاء اليوم، وأطلقنا الصرخة بعد الخطر الذي شعرنا به".

وقال مدير أكبر مركز استشفائي في بيروت: "يضم المستشفى العديد من المرضى الذين يحتاجون إلى التنفس الاصطناعي، لدينا مرضى في حالة الخطر، الموضوع لا يحتمل المناكفات السياسية ويجب معالجته بمسؤولية".

وأضاف: "نحمل الجميع مسؤولية ما نعاني منه بدءا من الحكومة اللبنانية والمسؤولين، المسؤولية الكاملة عن هذه الكارثة الإنسانية التي قد تقع ".

وأوضح أن "الجامعة الأميركية في بيروت تقوم بتقنين استهلاك الكهرباء والوقود في جميع أقسام حرمها الجامعي منذ أسابيع، إلا أنها لن تكون قادرة على الاستمرار في إمداد الطاقة لمركزها الطبي".

وأصرت إدارة المركز الطبي في الجامعة على أن "يقوم جميع من هم في مواقع المسؤولية، بتنحية نزاعاتهم جانبا، والعمل معا لمنع الكارثة الوشيكة، على اللبنانيين وغيرهم من سكان هذا البلد، الذين لا تستحق معاناتهم الصعبة أن تتوج بمأساة لا داعي لها".

وختم عتيّق: " مواعيدنا على ما هي عليه مستمرة وخصوصا مواعيد اللقاحات الخاصة بفيروس كوفيد 19".

وكان المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت قد قال في بيان، ظهر السبت أإنه "يواجه كارثة وشيكة قد تسبب الإغلاق القسري، اعتبارا من صباح الإثنين نتيجة نفاذ الوقود، مما يعني أن أجهزة التنفس الاصطناعي وغيرها من الأجهزة الطبية المنقذة للحياة ستتوقف عن العمل، مشيرا إلى انه سيتوفى على الفور 40 مريضا بالغا و15طفلا يعيشون على أجهزة التنفس".

من المسؤول؟

يذكر أن هذه الجامعة عملت منذ الحرب العالمية بنشاط وعمرها يفوق 100عام، وعملت كذلك طيلة الحرب الأهلية دون انقطاع، وكذلك خلال حروب المنطقة وصلت اليوم الى رفع الصوت لتأمين المازوت".

وعزا أستاذ السياسات والتخطيط والمشرف على مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية ببيروت، الدكتور ناصر ياسين، الفشل الى السلطة السياسية المغيبة في لبنان، لافتا إلى أنه قد يكون هناك من يتعمد هذا الإنهيار للبنان، وهم "أناس تافهون في إدارة الأزمة أوصلوا البلاد الى هذه المرحلة ".

وأضاف: " نفتقد الجدارة والكفاءة في إدارة شؤون لبنان لأن بعض القوى السياسية مستفيدة من تفاقم الأزمة لأنها تزيد من شعبيتها ".

وقال ياسين: " بالأمس أطلق مستشفى المقاصد في بيروت الصرخة واليوم مستشفى الجامعة الأميركية ما يعني أننا وصلنا الى مرحلة الخطر خصوصاً ما نشهده من إقفال للمؤسسات والمراكز التجارية".