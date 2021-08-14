وأوضحت المصادر أن السيارة المفخخة استهدفت موكب العقيد مصلح الذرحاني.

وذكر شهود عيان أن انفجارا ضخما سمع في المديرية، الواقعة شمال مدينة عدن، مركز المحافظة، ثم أعقب ذلك إطلاق نار كثيف.

وتحدثت تقارير إعلامية محلية عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في الانفجار، دون أن يصدر على الفور تأكيد رسمي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا قالوا إنها تعود لبقايا السيارة المفخخة التي دمرت تماما في الانفجار، كما أظهرت الصورة تضرر شاحنة كانت متوقفة على جانب الطريق.

وهذه ليست أول مرة يتعرض فيها الذرحاني لمحاولة اغتيال، إذ أطلق عليه مسلحون مجهولون النيران عليه في يوليو 2018، لكنه نجا فيما أصيب مرافقه بجروح.