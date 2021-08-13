وأعلنت مؤسسة أوجيرو للاتصالات، عن توقف خدماتها في مناطق عدة من عكار شمال لبنان بسبب نفاد مادّة المازوت.

وكانت عدة مستشفيات قد أعلنت عن "عدم قدرتها على استقبال المرضى ومعالجتهم، نظرا لانقطاع مادة المازوت وعدم توافر الأدوية الأساسية".

ويستخدم المازوت لتوليد الكهرباء داخل المحطات الحرارية، وسبب انقطاعه أزمة حقيقية في لبنان.

ويتزامن توقف الإنترنت مع انقطاع تام للكهرباء، وأزمة في الأفران والخبز، وأزمة بنزين، وترهل وانهيار لمختلف أشكال الحياة في البلاد.