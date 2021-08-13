وقال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري في بيان، إن "القوات المسلحة تواصل أعمالها لملاحقة العناصر الإرهابية بوسط وشمال سيناء، وتنجح في القضاء على 13 عنصرا تكفيريا".

وأضاف المتحدث العسكري المصري أن العملية أسفرت أيضا عن ضبط 15 بندقية آلية، وكميات من الذخائر مختلفة الأعيرة، و20 خزنة بندقية آلية.

وأشار إلى قوات مكافحة الإرهاب تمكنت من "ضبط عدد من الدرجات النارية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في تنفيذ عملياتها الإرهابية".

وأوضح أن القوات تمكنت من مصادرة عدد من الهواتف المحمولة، وكميات من المبالغ المالية من مختلف العملات.

وأوضح المتحدث العسكري باسم الجيش المصري أن العملية أسفرت عن مقتل وإصابة 9 أفراد من القوات المسلحة.