وقال مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية إن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، كشفت عن قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة أول وثان أكتوبر، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وأضاف المصدر إن عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث ألقي القبض على خمسة متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين وعدد من الأقراص المخدرة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، وتمت إحالتهم جميعا للنيابة العامة التي أمرت بحبسهم على ذمة القضية وتحريز المضبوطات وفقا للمصدر الأمني.