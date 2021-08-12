وقال شاهد وتقارير إعلامية إن حشدا من الأتراك هاجموا متاجر ومنازل سوريين في العاصمة أنقرة، خلال الليل بعد معركة في أحد الشوارع أفضت إلى مقتل شاب تركي طعنا، بحسب رويترز.

وذكر الشاهد أن الحشد حطم متاجر السوريين ومنازلهم وقلبوا سيارة وأضرموا فيها النيران خلال الاضطرابات في حي ألتينداغ في أنقرة، مشيرا إلى أن الشرطة أطلقت النار في الهواء عند مرحلة ما في محاولة لوقف العنف.

ووقعت المشاكل بعد مشاجرة بين شبان أتراك وسوريين يوم الثلاثاء الماضي، وأدت إلى مقتل شاب تركي وإصابة آخر بجروح، بحسب ما ذكرت شبكة "سي.إن.إن ترك".

من جهتها، قالت وكالة الأناضول للأنباء إنه تم توجيه اتهامات لاثنين من الرعايا الأجانب واحتجازهما فيما يتصل بمقتل الشاب التركي.

ونشر مدير الهلال الأحمر التركي كريم كينيك مقطع فيديو على تويتر يظهر إلقاء مقذوفات على المنازل.

وقال "أي من تقاليدنا تنطوي على رشق منازل الناس بالحجارة خلال الليل؟ الكثير من اللاجئين تواصلوا معنا وقالو إنهم يخشون على حياة أطفالهم"، وفقا لرويترز.

ونشر صورة لطفل غطت وجهه الدماء بعد أن أُصيب بحجر أُلقي عليه من عبر نافذة، وقال إن الطفل نُقل للمستشفى للعلاج، وأضاف "دعونا نخمد هذا الحريق فهو لن يعود بالنفع على أحد".

وقال مكتب حاكم أنقرة على تويتر خلال الليل إن "الاحتجاجات والحوادث" التي وقعت مساء الأربعاء انتهت.

وتستضيف تركيا 3.7 مليون لاجئ سوري، وتأتي الاضطرابات الأحدث في ظل القلق من تنامي أعداد اللاجئين الأفغان الذي يصلون شرق تركيا من إيران مع احتدام الصراع في أفغانستان.