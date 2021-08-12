جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الشيخ محمد بن زايد الليلة الماضية مع فخامة الرئيس الجزائري.

كما أعرب عن تعازيه للشعب الجزائري الشقيق وأسر الضحايا متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات ووقوفها إلى جانب الأشقاء في الجزائر واستعدادها لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة في مواجهة هذه التحديات والظروف الصعبة.. سائلاً المولى تعالى السلامة للجزائر وأن يحفظ أهلها من كل مكروه.

من جانبه أعرب الرئيس عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لما أبداه سموه من مشاعر أخوية صادقة تجاه أشقائه في الجزائر.