وقال المعهد إن أعلى درجة حرارة مسجلة في تونس العاصمة قبل ذلك بلغت 46.8 درجة مئوية وسجلت في العام 1982.

وتزيد الحرارة من 9 إلى 15 درجة عن المعدل الموسمي، خصوصا في الشمال والوسط الشرقي، بحسب المعهد الذي توقع "انخفاضاً تدريجياً" في درجات الحرارة اعتباراً من الخميس.

كما تم تسجيل درجات حرارة قياسية، الأحد الماضي، في جنوب البلاد لتصل إلى 48,5 درجة مئوية، بحسب المصدر ذاته.

وسجلت كذلك مدينتا بنزرت وباجة الشماليتان أعلى درجة حرارة في تاريخهما أمس الثلاثاء، بحسب وكالة رويترز.

وأدى ارتفاع درجات الحرارة في بعض مناطق تونس إلى انقطاع الكهرباء مع بقاء الناس في منازلهم وتشغيلهم مكيفات الهواء، مما زاد الضغط على شبكة الكهرباء.

وحذرت لجنة معنية بالمناخ تابعة للأمم المتحدة، يوم الاثنين، من أن التغير المناخي بات قريبا من الخروج عن السيطرة، وأن من المؤكد بالفعل أن يواجه العالم مزيدا من اضطرابات المناخ لعقود مقبلة إن لم يكن لقرون.

وفي منطقة البحر المتوسط، أسهمت درجات الحرارة المرتفعة في الأسبوع المنصرم في اندلاع حرائق غابات في أجزاء من اليونان وتركيا والجزائر، كما نشبت حرائق أيضا في بعض المناطق الجبلية من غرب تونس، أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء.

ومن المتوقع تسجيل درجات حرارة في أوائل الأربعينات في أنحاء شمال تونس اليوم الأربعاء.