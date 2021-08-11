وأعرب السيسي خلال استقباله مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، عن تطلع مصر لتعزيزها بما يساهم في تحقيق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، واستشراف آفاق إضافية للتعاون في كافة المجالات، خاصة في القطاعات التي تتمتع فيها البلدين بميزات تفضيلية، ترسيخاً للعلاقات الاستراتيجية بين البدين وما تمثله من ركيزة لاستقرار المنطقة العربية بأسرها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن الرئيس السيسي استقبل بمقر رئاسة الجمهورية بمدينة العلمين الجديدة وفداً إماراتياً رفيع المستوى برئاسة مستشار الأمن الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وأضاف المتحدث الرئاسي بأن اللقاء تناول التباحث حول عدد من موضوعات علاقات التعاون الثنائي بين مصر والإمارات، خاصةً في الشق الاقتصادي والتجاري، فضلاً عن جهود تعزيز الاستثمارات الإماراتية المصرية المشتركة في مصر في مختلف القطاعات.

من جانبه، أشاد الشيخ طحنون بالمناخ الاستثماري الجاذب بمصر في ظل التنمية الشاملة التي تشهدها بقيادة الرئيس السيسي وهو ما يوفر فرصا غير مسبوقة للاستثمارات الإماراتية والأجنبية حيث تجاوزت الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر 15 مليار دولار وبنسبة مساهمة تجاوزت 13% من إجمالي الاستثمار الأجنبي العالمي في نهاية عام 2020.

يذكر أن صندوق مصر السيادي وشركة أبوظبي التنموية القابضة دشنا منصة استثمارية استراتيجية مشتركة خلال عام 2019 مناصفة بقيمة 20 مليار دولار حيث مولت شركة أبوظبي التنموية القابضة مشاريع استثمارية بقيمة 3 مليارات دولار.

وأكد محمد السويدي الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي القابضة أن السوق المصري سوق واعد وهناك مشاريع في السوق المصري تعد جاذبة للمستثمرين.