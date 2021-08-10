وصرح غانتس، خلال تفقده لوحدات عسكرية، بأن الأزمة في لبنان مدمرة، قائلا إن إسرائيل تدعو المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة "ونحن أيضا نرغب في المساعدة، لكننا في الوقت نفسه لن ندع أزمة لبنان تعبر الحدود إلى إسرائيل".

وأضاف الوزير الإسرائيلي "نحن جميعا على دراية بمحاولات حزب الله لاستغلال الوضع على حساب أمن ومعيشة المواطنين اللبنانيين، وتحت تأثير مباشر من إيران".

وأشار إلى غانتس إلى الهجوم الذي استهدف سفينة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، مؤخرا، قائلا إن إيران تشكل أكبر تهديد للسلم الإقليمي والدولي".

وشدد على أن إسرائيل لن تظل في حالة ترقب وسكون بينما تقوم إيران بتطوير برنامجها النووي "ندعو المجتمع الدولي إلى التدخل ووقف الاعتداء الإيراني".

وذكر أن إسرائيل سترد على الاعتداء في التوقيت الذي تختاره، ثم قال إن من اعتادوا على المعادلات، عليهم أن يضعوا في الحسبان أن ما سيكون مستقبلا ليس بالضرورة ما كان في السابق.

وفي وقت سابق، وقع تبادل للقصف على الحدود بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، وسط مخاوف من تصعيد عسكري يقود إلى مواجهة أوسع.