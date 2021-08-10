وقالت المصادر إنه تم إخماد حريق نشب في سفينة تجارية كانت في مرفأ اللاذقية، على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وأشارت إلى إصابة عاملين اثنين بجروح خفيفة.

غير أن المصدر لم تذكر سبب احتراق السفينة، ولم تتطرق إلى حمولتها.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار في وقت سابق إلى وقوع خسائر بشرية ومادية بـ"انفجار مجهول" في سفينة تجارية راسية في مرفأ اللاذقية.

وفي 24 أبريل، أفادت مصادر المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن 3 أشخاص سوريين فارقوا الحياة، في احتراق خزان وقود ضمن ناقلة نفط إيرانية، مقابل مدينة بانياس في الساحل السوري.

وآنذاك، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارا ضرب ناقلة نفط قادمة من إيران، قرب مصب النفط في بانياس الساحلية.

ووفقا للمصادر، فإن من المستبعد أن تكون الحرائق نتيجة عطل فني، ولم يعرف ما إذا كان الانفجار ناجم عن استهداف طائرة مسيرة أو استهداف بحري لأحد خزانات النفط في الناقلة.