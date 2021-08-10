ونزل الذهب في السوق الفورية 2.1 بالمئة إلى 1726.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1740 بتوقيت جرينتش.

وهبطت الفضة 7.5 بالمئة إلى أدنى مستوى فيما يزيد على ثمانية أشهر عند 22.50 دولار للأوقية، قبل أن تقلص خسائرها في أحدث تعاملات إلى أربعة بالمئة عند 23.33 دولار.

وكان الذهب قد هبط بما يزيد على اثنين في المئة يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل وظفوا أكبر عدد من العاملين في حوالي عام في يوليو.

وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، شهد الذهب تراجعا بلغ 4.4 بالمئة وانخفض لفترة وجيزة إلى ما دون 1700 دولار، لكنه تعافى من تلك المستويات المنخفضة مع توقف ارتفاع الدولار مؤقتا.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاتين 0.36 بالمئة إلى 976.17 دولار للأوقية، بعد أن كان سجل في وقت سابق أقل سعر منذ نوفمبر تشرين الثاني 2020. وانخفض البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2604.15 دولار.