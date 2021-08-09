ويتهم المشتبه بهم بالفساد المالي والإداري في صفقات استخراج ونقل الفوسفات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي، محسن الدالي.

وأضاف المصدر في تصريحه أن من بين هؤلاء المشتبه بهم وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سابقا (في إشارة إلى سليم الفرياني).

بالإضافة لذلك، فأن من بين المشتبه بهم رئيس مدير عام سابق لشركة فوسفات قفصة، ومراقب مالية بوزارة المالية، ومديرين بشركة فوسفات قفصة، ووكلاء شركات مناولة خاصة، ونائب مجمد (في إشارة إلى لطفي علي) وشقيقه.