وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) أن أعمال العنف التي استمرت حتى ساعة مبكرة من صباح الجمعة، اندلعت في منطقتي كوغلي وغالاب بولاية شمال دارفور.

ولم يتضح على الفور سبب القتال، لكن الوكالة قالت إن "سبعة أشخاص ينتمون إلى قوى موقعة على اتفاق السلام لقوا مصرعهم في اشتباكات مع مجموعة مجهولة".

وأضافت أن أعمال العنف دفعت كبار المسؤولين السودانيين إلى فتح تحقيق.

وأعلنت مجموعة من القبائل العربية، السبت، أن الاشتباكات اندلعت بين مزارعين عرب ومقاتلين من جماعتين متمردتين سابقتين في دارفور هما "تحالف قوى تحرير السودان" و"حركة تحرير السودان".

والجماعتان وقعتا اتفاق سلام في أكتوبر الماضي مع الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.

ويقود تحالف قوى تحرير السودان الطاهر حجر الذي تم تعيينه عضوا في المجلس الحاكم في السودان في فبراير مع اثنين من زعماء المتمردين السابقين الذين انضموا للاتفاق.

وفي مايو عُين زعيم حركة تحرير السودان مني أركو مناوي حاكما لدارفور، وهي منطقة شاسعة بحجم فرنسا.

وتم نشر مقاتلين من الجماعتين إلى جانب القوات الحكومية في دارفور بعد انتهاء مهمة بعثة السلام المشتركة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في ديسمبر.