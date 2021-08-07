جاء ذلك خلال لقاءه الرئيس التونسي قيس سعيد، في قصر قرطاج بتونس، يوم السبت، حيث نقل رسالة من الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات إلى الرئيس التونسي.

وأكّد قرقاش خلال اللقاء على العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين الإمارات وتونس، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية، معربا عن تطلّع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة.

كما أكد أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موضحا أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وشدّد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

من ناحيته، نوه الرئيس التونسي بمتانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وتوجه الرئيس التونسي بالشكر لدولة الإمارات، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمرّ به.

وذكر الرئيس أنه تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها.