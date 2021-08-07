وأوضحت قوى الأمن الداخلي اللبنانية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أن شعبة المعلومات حصلت على معطيات مؤكدة تفيد بوجود تحضيرات لعملية كبيرة يتم التحضير فيها لتهريب كميات كبيرة من "حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون" إلى خارج الأراضي اللبنانية، عبر مرفأ بيروت.

وحبوب الكبتاغون عبارة عن مواد مخدرة تتكون من مادتي الأمفيتامين والتيوفيلين، ورغم أنها تستخدم في علاج الاكئتاب والصرع، إلا أن تعاطيه بغير وصفة طبية يؤدي إلى الإدمان.

وقالت إن شعبة المعلومات تمكنت من تحديد مكان وجود الشحنة في مرفأ بيروت ووضعها تحت المراقبة، وهي عبارة عن شاحنة نوع "مرسيدس أكتروس".

وأشارت إلى أنه تم تحديد كامل هويات أفراد شبكة التهريب والرأس المدبّر للعملية، ومن بينهم: لبنانيان وسوري.

وبعد عملية القبض على المشتبهين الثلاثة، جرت عملية ضبط يقارب 2 مليون حبة "كبتاغون"، وحوالي طنين اثنين من مادة حشيشة الكيف، مخبأة في صندوق الشاحنة.

وقالت قوى الأمن الداخلي إن المشتبهين اعترفوا خلال التحقيق بالتورط في محاولة التهريب.

ولم تذكر القوى اللبنانية إلى أي دولة كانت ستتجه هذ المواد المخدرة.

وكانت السعودية قد أعلنت في أواخر يونيو إحباط عملية تهريب مواد مخدرة كانت مخبأة داخل شحنة ألواح حديدية وصلت إلى ميناء جدة قادمة من لبنان.

وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات اللبنانية إحباط عملية تهريب 4 أطنان من الحشيش، من صيدا إلى ميناء الإسكندرية المصري.

وفي أبريل الماضي، أعلنت السعودية منع دخول شحنات الخضروات والفواكه اللبنانية إليها أو العبور من خلال أراضيها، بعدما تمكنت الجمارك السعودية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من حبوب "الكبتاغون"، بلغت أكثر (5.3) ملايين حبة، مخفية داخل شحنة فاكهة رمان قادمة من لبنان.

وكثيرا ما اتهمت واشنطن ودول عربية ميليشيات حزب الله بالتورط في تجارة مخدرات عالمية بقيمة ملايين الدولارات في لبنان وسوريا لتمويل عملياتها العسكرية.