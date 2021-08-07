وذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة في مصر، أن هاتين المروحيتين اللتين أقلعتا صوب اليونان لأجل المشاركة في إخماد الحرائق، مدعمتان بكافة المعدات والوسائل المتطورة.

وأضافت المصادر أن هذه المشاركة جاءت تنفيذاً لتوجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسىي، واستمراراً للدعم المصرى المقدم للدول الصديقة والشقيقة لمجابهة كافة الأزمات التى تتعرض لها، وبناء على توجيهات من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وذكرت تقارير صحفية، يوم السبت، أن رجل إطفاء لقي حتفه، خلال محاولة للسيطرة على أحد الحرائق المندلعة بالبلد الأوروبي.

وتعالت سحب من الدخان الكثيف في المناطق الشمالية من العاصمة أثينا، بينما طولب السكان بإجلاء بيوتهم على الفور.

ويشارك المئات من عناصر الإطفاء في إخماد حرائق البلد الأوروبي، وسط استخدام عشرين مروحية نفث للمياه.