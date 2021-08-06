وأظهر مقطع الفيديو، قيام عدد من أهالي منطقة شويا في قضاء حاصبيا بمصادرة الشاحنة وتوقيف سائقها، حيث تبين أنها تحمل راجمات صاروخية معدة للإطلاق.

وندد الأهالي الذي تجمعوا حول الشاحنة باستخدام حزب الله لمدينة حاصبيا منصة لإطلاق صواريخه باتجاه إسرائيل.

يأتي هذا في وقت أعلن فيه أعلن حزب الله إطلاقه عشرات الصواريخ باتجاه مزارع شبعا الحدودية بين البلدين ردا على غارات إسرائيلية استهدفت فجر الخميس جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إنه يرد على إطلاق ما لا يقل عن عشرة صواريخ من لبنان على الأراضي الإسرائيلية، وبأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت عقد اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع في البلاد.