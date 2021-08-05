وكان مجلس الوزراء الكويتي قد استمع لشرح قدمه وزير الصحة عن آخر تطورات الوضع الصحي في البلاد، والذي مازال يشهد تراجعاً متواصلاً في أعداد حالات الإصابات والوفيات ونسبة إشغال الأسّرة في المستشفيات وأعداد من يتلقى العلاج في العناية المركزة.

وأحاط وزير الصحة الكويتي المجلس علماً بالجهود التي تبذلها الوزارة لتسريع وتيره حملة التطعيم.

وأوضح الوزير للمجلس بأنه حالياً تقوم الحملة الوطنية للتطعيم بإعطاء (100) ألف موعد للتطعيم يومياً بعد زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز التطعيم ليصل عددها أكثر من 100 مركز تطعيم منتشرة في كافة أرجاء البلاد، للوصول إلى أكبر شريحة من المسجلين في مختلف المناطق والمحافظات، وصولاً لتحقيق المناعة المجتمعية.