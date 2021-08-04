وأضاف السيسي في كلمة وجهها إلى الشعب الللبناني خلال مؤتمر دعم لبنان عبر الفيديو، أن "اللبنانيين قادرون على العودة مجددا ليكونوا مزدهرين وفريدين كما نحب أن نراهم".

وأشار السيسي إلى أن "لبنان كان دائما منارة للثقافة والفن والفكر، ورافدا مهما من روافد الإبداع العربي".

وأكد الرئيس المصري: "أيادي مصر ممدودة إلى المجتمع الدولي للتكاتف وتسخير كافة إمكاناتنا لدعم لبنان، وبناء مستقبل أفضل لشعبه".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قد افتتح في وقت سابق من الأربعاء، مؤتمرا دوليا افتراضيا لدعم لبنان، الذي يرزح تحت وطأة أزمات سياسية واقتصادية ومالية طاحنة.

وتسعى باريس عبر المؤتمر الذي يأتي تزامنا مع الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، إلى جمع مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 350 مليون دولار من أجل الاستجابة لحاجات اللبنانيين.

والمؤتمر هو الثالث الذي تنظمه فرنسا والأمم المتحدة لتقديم مساعدات إنسانية، منذ انفجار المرفأ المدمر الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020 بحياة أكثر من 200 شخص، ودمر أجزاء واسعة من العاصمة.

وأبدت مصر اهتماما متزايدا بالملف اللبناني، إذ أعربت عن دعمها لاستعادة الاستقرار في هذا البلد تمهيدا للتعامل مع التحديات الراهنة.

وقالت القاهرة إنها تحاول مساعدة بيروت على الخروج من الأزمة الراهنة، التي أكدت أن حلها يبدأ بتسريع تشكيل حكومة جديدة.

وقبل أيام، أعلن نجيب ميقاتي قبوله تشكيل حكومة جديدة، تحل محل حكومة تصريف الأعمال التي يقودها حسان دياب، المقال عقب انفجار المرفأ.