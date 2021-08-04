ورد الجيش الإسرائيلي بسبع قذائف على الحدود مع لبنان في سهل مرجعيون مقابل مستوطنتي المطلة وتلة الحمامص.

وافادت الوكالة الوطنية للإعلام أن عدة صواريخ مجهولة المصدر، أطلقت في اتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة، سقط منها 2 في الداخل و 3 في سهل مرجعيون، مما تسبب باندلاع حريق في المرج.

وتوجهت قوات اليونيفل الى المنطقة ومحيطها حيث سقطت الصواريخ وسيرت دوريات على طول الحدود.

ويكثف الجيش اللبناني من دورياته في المنطقة وسط حالة من الهدوء الحذر .

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات إنذار للتحذير من صواريخ انطلقت في شمال إسرائيل قرب حدود لبنان، اليوم الأربعاء.

وذكر في بيان أن صفارات الإنذار انطلقت في ثلاث مناطق على الأقل قرب الحدود مع لبنان.

ويجري رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه، في هذه الأثناء، مشاورات بشأن التطورات قرب الحدود اللبنانية.