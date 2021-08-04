وتقول المسنة "أم جورج" لموقع "سكاي نيوز عربية: "التعويضات غير كافية واقتصرت على أغطية البلاستيك".

وتضيف: "ما زاد وجعنا، أطفالنا يتامى بلا سند، والسلطة لم تبرر ما أصابنا، وتذرع أركانها بالحصانة، دون احترام لدماء الضحايا الذين سقطوا ضحايا النيترات والإهمال".

ورغم تلقيها مساعدة شهرية من الجيش، أوضحت أم جورج " هي أقل من نصف راتب زوجي سابقاً البالغ 2 مليون و500 ألف ليرة (نحو 130 دولاراً) وتستغرب عدم مبادرة السلطات لدعم ذوي ضحايا الانفجار.

وليس هذا فحسب، إذ إن التعويضات التي دفعتها شركات التأمين عن أضرار السيارات "لم يكن منصفاً" حسب كثير من المتضررين، لكنه أفضل من لا شيء، كما تقول الشابة ماغي التي نالت تعويضً عن سيارتها المتضررة أخيرا بعد أخذ ورد دام لأشهر.

وفي 4 أغسطس 2020، وقع انفجار مدمر في مرفأ بيروت، أوقع نحو 200 قتيل فضلا عن آلاف الجرحى، وخلّف خسائر مادية ضخمة، في أرجاء كثيرة في العاصمة اللبنانية تقدر بمليارات الدولارات.

أسباب تأخر التعويضات

وبعد مرور عام على الكارثة، يكشف موقع "سكاي نيوز عربية" أسباب تأخر وصول التعويضات إلى المتضررين، ويقول خبراء إن تأخير التحقيق في انفجار مرفأ بيروت حرم آلاف المتضررين من التعويضات، بالإضافة إلى تضارب الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية.

وقال مصدر خاص في شركات التأمين اللبنانية إنه "لا يحق لمعظم المتضررين الحصول على تعويضات إذا ثبت أن الإنفجار ناجم عن عمل إرهابي، لأن ما يقارب من 95 في المئة من عقود التأمين لا تغطي الأضرار الناجمة عن عمليات إرهابية أو حروب".

ويرى الخبراء أن تأخير في نشر نتائج التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يحرم آلاف المتضررين من التعويضات، فالشركات تريد نتائج قبل صرف التعويضات الكبيرة.

تضارب الصلاحيات

وكذلك هناك سببب آخر يعيق إيصال التعويضات إلى مستحقيها، إذ كشف مصدر رسمي مطلع لموقع " سكاي نيوز عربية "عن تضارب في الصلاحيات بين الهيئة العليا للإغاثة وبين الجيش ممثلاً بوزارة الدفاع.

وأضاف المصدر أن الحكومة "سحبت صلاحيات عديدة من الهيئة لصالح الجيش، والهيئات والجمعيات الخاصة والصليب الأحمر ، مما تسبب بفوضى وتأخير صرف التعويضات المقررة".

يذكر أن الهيئة العليا للإغاثة في لبنان تتبع لرئاسة مجلس الوزراء، وتعمل على إدارة الأزمات والكوارث التي تشهدها البلاد، وتوزع المساعدات المقدمة للمتضررين.

تذمر الإغاثة

وفي هذا الصدد قال رئيس الهيئة، اللواء الركن محمد خير في حديث خاص لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه وفقا للقانون حماية المناطق المتضررة وقانون الطوارئ العام لم تعد من صلاحية هيئة الإغاثة الإشراف على مسح وإعداد دراسات التعويضات".

وأضاف خير: "لدينا الكثير من الخبرات في هذا المجال ونحن الجهة المخولة قانونيا القيام بهذه المهمة ومراقبة الأمور مع الجهة المانحة كما حصل في حرب تموز(يوليو) وغيرها من الحروب والحوادث التي سبت الأضرار".

وتابع: "لا علم لنا بما تقوم به هذه الجمعيات والمنظمات التي تسلمت زمام الأمور وفق القانون الصادر عن وزارة الدفاع".

وأشار إلى أن "هذه المنظمات والجمعيات لا تعمل مجاناً وهي بحاجة للتمويل، بينما نحن كهيئة لدينا الكفاءة الذاتية والفرق المتخصصة بإعداد الدراسات اللازمة".

وختم: للأسف أخذت وزارة الدفاع من خلال قانون الطوارئ الأمور إلى مكان آخر لا رقابة عليه".

في المقابل، تشير مصادر وزيرة الدفاع بالوكالة زينة عكر أنه تم تنفيذ كافة البنود التي نص عليها القانون الذي يعتبر ضحايا تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي شهداء الواجب في الجيش اللبناني وهي مسؤولية الدولة اللبنانية اتجاه الأهالي.

وتشير تقديرات للبنك الدولي إلى أن انفجار مرفأ بيروت ألحق أضراراً في الأصول المادية بلغت قيمتها حوالي 4.5 مليار دولار، تُضاف إليها الأضرار التي لحقت بالمنازل والمستشفيات والمدارس والشوارع.

وقُدرت حاجات إعادة إعمار القطاع العام بمليارَي دولار، في حين قدرت السلطات اللبنانية الخسائر الإجمالية التي خلفها الإنفجار بـ 15 مليار دولار.

وفي تقرير نشرته شركة "بي دبليو سي" للتدقيق المالي قدر أن الأضرار الأضرار نحو 40 ألف مبنى، وتوقفت خدمات 5200 شركة توظف آلاف اللبنانيين، وقدرت عدد الذين خسروا وظائفهم بعد الإنفجار بـ 70 ألف شخص.