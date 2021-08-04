وأوضح الطبوبي أن وجود رجل ذي خبرة على رأس هذه الحكومة يستطيع أن يرسل إشارات إيجابية للتونسيين وللمانحين الدوليين.

وصرّح الطبوبي قائلا إنه "لا يستقيم الحديث عن تخوفات من ارتهان سياسة البلاد إلى محاور بعينها في ظل حاجة تونس لمساعدات من الدول، خاصة إثر تدهور الوضع الصحي بالبلاد".

وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل إن الهيئة ستبقى في حالة انعقاد في انتظار توضيح رؤية رئيس الجمهورية واستراتيجية عمله مستقبلا وستتبعها هيئات تنظر في تطور الوضع في البلاد، حسب قوله.

وفي وقت سابق الثلاثاء، حث اتحاد الشغل الرئيس التونسي قيس سعيد على الإسراع بتشكيل الحكومة، بعد نحو تسعة أيام من اتخاذه قرارات تاريخية جمد فيها البرلمان الذي يهيمن عليه تنظيم الإخوان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وفي 25 يوليو الماضي اتخذ الرئيس التونسي إجراءات استثنائية، قضت بتجميد أعمال البرلمان لمدة ثلاثين يوما، وإعفاء رئيس الحكومة من مهامه وتولي السلطة التنفيذية.

وتترقب تونس إعلان سعيّد لخريطة الطريق التي ينوي تنفيذها وتكليف رئيس حكومة جديد.

وتواجه تونس فضلا عن الأزمة السياسية، وضعا صحيا متدهورا مع تفاقم انتشار وباء كوفيد-19 الذي تسبب بوفاة أكثر من 20 ألف شخص.