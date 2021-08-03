جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى اليوم الشيخ محمد بن زايد آل نهيان و الوفد المرافق ــ الذي يضم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ــ في قصر الصخير، وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء،التطورات الإقليمية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات.

و أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخا بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات، مشيرا إلى أن العلاقات الإماراتية - البحرينية تعد أحد أهم مرتكزات التعاون و العمل المشترك الخليجي والعربي و تستمد قوتها و خصوصيتها من الثوابت والرؤى المشتركة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة.

كما أكد الشيخ محمد بن زايد الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق و التشاور الأخوي مع البحرين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة.

من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين..سيرا على نهج الآباء المؤسسين وما جمعهما من تاريخ من المحطات المضيئة والعلاقات الثنائية والمواقف المشتركة الثابتة التي وضعت اللبنات الأولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين الشقيقين.

و أشاد جلالته بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى عال وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة ورؤية إستراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة.

و قد أقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.