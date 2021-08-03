وقال راشد محمد المنصوري سفير الإمارات لدى تونس إن بلاده تراقب باهتمام وعن كثب تطورات الأوضاع الصحية في تونس، ويأتي هذا الدعم استمراراً لجهودها في تقديم المؤازرة والمساندة لشقيقتها تونس لكسب رهان مجابهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأضاف أن هذه المبادرة تمثل ثمرة التواصل المستمر بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والرئيس التونسي قيس، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ستواصل مراقبة الأوضاع الصحية لتكون داعماً رئيسياً لأشقائها.

وكانت دولة الإمارات قد أرسلت في يوليو الماضي كمية من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 تمثلت في 500 ألف جرعة، كما أرسلت في نوفمبر 2020 نحو 11 طناً من المواد والمعدات الطبية، في فترة تزامنت مع افتقار غالبية دول العالم للمواد الطبية الضرورية لمجابهة الجائحة نظراً لتفاقم عدد الإصابات في العالم.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قدمت إلى اليوم أكثر من 2200 طن من الإمدادات الطبية لأكثر من 135 دولة استفاد منها مئات الملايين من الأشخاص بما يكرس التضامن الإنساني الذي أرسته قيادة دولة الإمارات للتعاون بين الشعوب.