وأضاف الرئيس التونسي أنه سيتم تسريع معدل التطعيمات في تونس، في وقت تجاوز عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة 20 ألفا حتى الآن.

وأكد بيان للرئاسة التونسية أن سعيد أمر بتنظيم يوم وطني للتلقيح للمواطنين والمواطنات البالغ عمرهم 40 سنة فما فوق، وذلك في 8 أغسطس الجاري في كافة ولايات الجمهورية.

وذكر البيان أنه سيتمّ تنظيم هذه المبادرة بالتنسيق بين وزارات الصحة والدفاع الوطني والداخلية والتربية، وبالتعاون مع هياكل أخرى بما فيها مكونات المجتمع المدني ومتطوعين.

وجاء في البيان: "تعوّل الرئاسة التونسية على وعي المعنيين بالأمر للإقبال بكثافة على التلقيح في الموعد المحدّد مساهمة منهم في إنجاح هذه المبادرة الرامية إلى وقف التفشي السريع لجائحة كوفيد-19، وتمهيدا، كذلك، لتنظيم أيام وطنية مماثلة للفئات العمرية الأخرى".

في غضون ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن الوضع الوبائي يتحسن بشكل طفيف في تونس، داعية البلاد إلى "تسريع" حملة التلقيح.

وقال إيف سوتيران، ممثل منظمة الصحة العالمية في تونس، خلال مؤتمر صحافي: "البيانات الوبائية تسير في الاتجاه الصحيح (...) لدينا شعور بأن ذروة الوباء ربما صارت وراءنا".

وما زالت متحورة دلتا تمثل "أكثر من 90 في المئة من الإصابات"، كما أن تأثير التجمعات العائلية التي نظمت خلال عيد الأضحى لا يزال من الصعب تقييمه وقد يقلب هذا التقدم، بحسب قوله.

وسجّلت تونس خلال الأيام السبعة الماضية أسوأ معدل وفيات في العالم بكوفيد-19 بلغ 10.64 وفيات لكل 100 ألف نسمة، وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية الاثنين.

ووفقا لسوتيران، فإن تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة "تلقت في غضون عشرة أيام حوالي سبعة ملايين جرعة من اللقاحات، وقد تتلقى مليونين أو ثلاثة ملايين" أخرى قريبا.