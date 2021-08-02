وقبيل أيام على حلول الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان أول تقرير رسمي لبناني حول الانفجار، تحت عنوان: "رصد انتهاكات حقوق الإنسان في الاستجابة لانفجار مرفأ بيروت".

وأفاد التقرير بأن "الوقائع والمعلومات التي تم جمعها حول انفجار مرفأ بيروت وما تبعه، أثبتت إهمالا وفشلا كبيرا من جانب السلطات اللبنانية، في حماية حقوق الصحة والمسكن والغذاء والتعليم لجميع السكان".

وأوضح التقرير أن "الوزارات والإدارات المعنية بالإسعاف والإغاثة لم تضع استراتيجية مشتركة، أو أي خطة عمل لتلبية حاجات السكان فيما بعد وقوع الكارثة"، لافتا إلى التوزيع "غير العادل" للمساعدات على المتضررين من الانفجار.

ولعل المشكلة التي يجمع عليها معظم المتضررين من انفجار المرفأ، هي أن أصحاب المنازل أو الشركات أو حتى السيارات، لم يحصلوا حتى الساعة على مساعدات، أما من وصلت إليهم بعض الأموال فهي لا تكاد تكفي ثمن الزجاج الذي تحطم، وهؤلاء في معظمهم من الطبقة الفقيرة أو المتوسطة.

وأوضح مفيد دلال، وهو صاحب مبنى في منطقة الجميزة التي أصيبت بأضرار فادحة جراء الانفجار، أنه ولغاية اللحظة لم تنته أعمال الترميم كما يجب، لشدة الضرر الذي وقع في مباني المنطقة.

وأشار في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن جمعيات أهلية وزعت بعض الحاجيات إبان وقوع الانفجار، كالخيم البلاستيكية والأغطية قبل حلول الشتاء، وأن جزءا من المساعدات وصلت من الجيش اللبناني، بانتظار الجزء المتبقي.

وتابع: "أنا أفضل حالا من جيراني الذين حتى اليوم لم يتمكنوا من تصليح مبانيهم وجعلها صالحة للسكن".

تداعيات نفسية

وبعد عام على الانفجار، بقي الأثر النفسي للصدمة قائما، إذ قالت ماي جميزي، وهي صاحبة مبنى في منطقة الأشرفية شرقي بيروت، لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا أستطيع أن أتذكر ولا أتحدث عن الانفجار. لسنا بخير جميعنا".

وفي هذا الصدد، قالت مديرة العلاقات العامة في جمعية "أومبراس" للعناية بالصحة النفسية، هبة دندشلي، لموقع "سكاي نيوز عربية": "استطاعت الجمعية الوصول إلى 9500 شخص تأثروا من الانفجار، والضرر النفسي متفاوت، فهناك من يعتقد بأنه لا يشكو من شيء بينما جروحه النفسية مختبئة وقد تظهر لاحقا".

ودعت دندشلي رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى عدم مشاركة مشاهد الانفجار بمناسبة الذكرى الأولى، مشيرة إلى أن نسبة تلقي الاتصالات على الخط الساخن ازدادت حاليا تزامنا مع الذكرى.

وقالت: "الجروح لا تقتصر على المقيمين، فهناك المغترب الذي قضى الانفجار على ذكرياته، ولا يقتصر الدمار الذي خلفه على الشوارع والمباني السكنية فحسب، بل طال الواجهة البحرية للعاصمة بيروت، وأهم الفنادق التي لا تزال متوقفة عن العمل حتى الآن".

واستطردت: "كذلك العديد من المطاعم والمقاهي السياحية ومعارض السيارات الفخمة ومؤسسة كهرباء لبنان وغيرها من مؤسسات الدولة الرسمية، ومباني وشركات الاتصالات وخزانات الوقود.. جميعها تضررت" .

واختتمت دندشلي تصريحاتها لموقع "سكاي نيوز عربية" بالقول: ""أدى انفجار مرفأ بيروت إلى نزوح حوالي 150 ألف امرأة، من بينهن 84 ألف سيدة وفتاة في عمر الانجاب، وبعد مرور أكثر من شهر من وقوع الانفجار المدمر، أصابت حالة من عدم اليقين والخوف هؤلاء النسوة والفتيات، وفق إحصائيات منظمة اليونيسف التي تابعت دراسة هذه الحالات الخاصة ".

جهود الترميم

من جانبه، قال المهندس المعماري طارق زعيتر، لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن العديد من الجمعيات غير الحكومية تعمل على ترميم المباني بالتعاون مع مهندسين في محيط المرفأ.

وأضاف: "عملنا في عدة أحياء محيطة بمنطقة الانفجار في الباشورة والكرنتينا والجعيتاوي والجميزة، وكان همنا الحفاظ على طابع البيوت التراثي، خاصة في الجميزة التي استحوذت على الاهتمام كي تبقى هوية المباني كما هي سواء في اللون أو الشكل".

وعن طبيعة الترميم، قال: "نعمل لمساعدة الناس الذين لا يزالون يسكنون في البيوت المهدمة بشكل جزئي، ونركز على البنى التحتية التي تأثرت كثيرا، خصوصا في المناطق الأثرية. نقوم بترميم وعزل الأسطح والواجهات الخارجية، وما زال هناك الكثير من العمل مع مراعاة الحفاظ على الشكل التراثي للمنطقة ".

وأوضح زعيتر أن معظم المباني التي تعرضت للدمار، تقع في دائرة قطرها 2 كلم من موقع الانفجار، مقدرا عددها بنحو 10280 مبنى.

وأظهر مسح أجرته محافظة بيروت، بدعم من برنامج من الأمم المتحدة، أن الانفجار خلف أضرارا جسيمة على مستويات متعددة، ودمر مساحات شاسعة من النسيج العمراني داخل حدود بلدية بيروت وبرج حمود.